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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

50 غرزة.. ضبط زوج تعدى بالضرب على زوجته لشكه في سلوكها بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تمكنت مباحث الجنائية بمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم من ضبط زوج تعدي بالضرب المبرح علي زوجته وأصابها 50 غرزه لشكه في سلوكها وخلافات أسرية بقرية شبرا ملكان بمركز المحلة.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تعرض سيدة ثلاثينية للاعتداء والضرب المبرح ووصولها مصابه بجروح قطعية وسطحية لخلافات أسرية بنطاق قرية شبرا ملكان بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطورات الحادث.

ضبط المتهم 


وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة برئاسة المقدم أحمد بهاء ومعاونيه من ضبط الزوج المتهم في واقعة الاعتداء على زوجته بسبب شكه في سلوكها وهو ما دفعه للاستخدام أداة حادة وإصابتها بنحو 50 غرزة .

اسباب الواقعة 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية ضبط الزوج المتهم بالتعدي علي زوجته خلافات أسرية المحلة

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