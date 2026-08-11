قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عائد افتراضي 20% .. الضرائب تكشف تفاصيل الصكوك التمويلية
جدل واسع | وكيل عبدالله السعيد يطلب الرحيل .. والزمالك : لم نحسم موقف اللاعب
ما حكم الشماتة في الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
لبنان يلغي عقوبة الإعدام رسميًا ويستبدلها بالأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة
توجيه عاجل من رئيس الوزراء لـ وزير العمل في حادث الدواويس المأساوي
وزير الطاقة الأمريكي: أكثر من 20 مليون برميل نفط خرجت من الخليج الأحد الماضي
الصحة : 7 حالات حرجة في حادث الدواويس بالإسماعيلية
جمال شعبان يحذر حزب الكرسي : السمنة والسكر والسرطان في انتظاركم
40 سيارة إسعاف و47 شخصًا .. أرقام صادمة من موقع حادث الدواويس
التضامن : صرف فوري للتعويضات لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية
ظلال غامضة تظهر للحظات .. ماذا يحدث للأرض قبل كسوف الشمس؟
الجبهة الوطنية يقدّم 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و50 ألفا لكل مصاب في حادث الإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الطريقة الصحية لإطالة العمر| دراسة تكشف كمية القهوة المناسبة وتحذر من السكر والكريمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

كشفت دراسة أمريكية واسعة عن نتائج لافتة بشأن العلاقة بين تناول القهوة والصحة، بعدما أشارت إلى أن شرب القهوة باعتدال قد يرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة. لكن المفاجأة أن الأمر لا يتعلق بالقهوة وحدها، وإنما بالطريقة التي يتم تناولها بها، خاصة ما يضاف إليها من سكر ودهون.

واعتمدت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة تافتس ومستشفى بريغهام آند وومنز في بوسطن، على بيانات نحو 46 ألف شخص بالغ في الولايات المتحدة، تمت متابعتهم لمدة قاربت عشر سنوات، بهدف دراسة العلاقة بين عادات شرب القهوة ومعدلات الوفاة.
 

من كوب إلى 3 أكواب يوميًا.. ماذا وجدت الدراسة؟

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين اعتادوا تناول ما بين كوب وثلاثة أكواب من القهوة يوميًا، مع كميات محدودة من السكر والدهون المشبعة، كانوا أقل عرضة للوفاة من مختلف الأسباب، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون القهوة.

وتشير هذه النتائج إلى أن تناول القهوة ضمن نظام غذائي متوازن وبكميات معتدلة قد يكون مرتبطًا ببعض الفوائد الصحية، وهو ما يتماشى مع عدد من الأبحاث السابقة التي تناولت تأثير القهوة على صحة الإنسان.


السكر والكريمة قد يغيران المعادلة

لكن الصورة لم تكن إيجابية بالقدر نفسه بالنسبة إلى جميع محبي القهوة، فقد لاحظ الباحثون أن الفائدة المحتملة لم تظهر لدى الأشخاص الذين يضيفون كميات كبيرة من السكر أو الكريمة أو الحليب كامل الدسم إلى مشروباتهم.

وبحسب نتائج الدراسة، فإن الإضافات التي تحتوي على مستويات مرتفعة من السكر أو الدهون المشبعة قد تقلل من الفائدة المحتملة المرتبطة بالقهوة، وهو ما يجعل طريقة تحضير المشروب عاملًا مهمًا عند الحديث عن تأثيره على الصحة.


الدراسة لا تعني أن القهوة سر لإطالة العمر

ورغم النتائج اللافتة، شدد الباحثون على نقطة مهمة، وهي أن الدراسة لا تثبت أن شرب القهوة هو السبب المباشر في انخفاض خطر الوفاة أو إطالة العمر. فالدراسة تبحث في وجود علاقة بين الأمرين، ولا تثبت بالضرورة علاقة سببية مباشرة.

ومع ذلك، يرى الباحثون أن النتائج تضيف إلى الأدلة المتزايدة التي تشير إلى أن تناول القهوة باعتدال، مع الحد من السكر والدهون المشبعة، يمكن أن ينسجم مع نمط حياة صحي.

 

وبالتالي، قد لا تكون المشكلة في فنجان القهوة نفسه، بقدر ما تكمن أحيانًا في الطريقة التي نختار بها تحضيره، فالقهوة قليلة السكر والدهون تبدو، وفقًا لنتائج الدراسة، خيارًا مختلفًا تمامًا عن المشروبات التي تتحول إلى جرعات مرتفعة من السكر والكريمة. 
في النهاية، يبقى الاعتدال في تناول القهوة واتباع نظام غذائي متوازن من أهم العوامل عند تقييم تأثيرها على الصحة.

القهوة الوفاة السكر بوسطن الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادات العالمية الكبيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

غادر الرئيس الـأمريكي دونالد ترامب سراً قمة الناتو

تفاصيل مغادرة ترامب مذعورًا من تركيا.. رحل لأمريكا على متن طائرة عسكرية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يرتفع لـ 6230 جنيها

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

ترشيحاتنا

يسرا ومنة شلبي

بعد أزمتها الصحية.. يسرا تدعو بالشفاء لـ منة شلبي

أحمد عبد الحميد

أحمد عبد الحميد : ننسى شوية ونعيش شوية .. عشان إحنا نستاهل نفرح

أحمد فهمي

أحمد فهمي يستمتع بأجواء الصيف على الشاطئ.. صور

بالصور

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

احترس.. علامات تدل على نقص فيتامين B12.. طرق التشخيص والعلاج

نقص فيتامين B12؟
نقص فيتامين B12؟
نقص فيتامين B12؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد