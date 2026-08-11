محافظ شمال سيناء يعتمد ضوابط التقدم لـ57 منحة دراسية بالجامعات الخاصة والأهلية

اعتمد محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور ، اليوم /الثلاثاء/ ، الضوابط والشروط المنظمة للمنح الدراسية للعام الدراسي الجامعي 2026/ 2027 .

وأوضح المحافظ، في بيان، أن من أبرز شروط التقدم أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة من محافظة شمال سيناء خلال العام الدراسي 2025/2026، وأن يكون محل إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي داخل المحافظة.

وأضاف أن التقديم يتم بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، اعتبارا من تاريخ الإعلان عن المنحة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للتقدم يبلغ 80% لشعبة علمي علوم، و70% لشعبتي علمي رياضة والأدبي.

وبشأن ضوابط الترشيح والمفاضلة للمنح المجانية الكاملة، أوضح المحافظ أنه يشترط ألا يكون الطالب قد تم ترشيحه، أو كان مجموعه يؤهله للالتحاق بإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية، وهي الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة، ولم يستكمل تسجيل رغباته بها.

وأشار إلى أن المجموع الكلي يمثل معيار المفاضلة الأساسي بين المتقدمين، ويتم الترشيح تنازليا بدءا من الأعلى مجموعا، وفي حال تساوي المجموع تكون الأولوية للطالب الأعلى في مجموع المواد المؤهلة للكلية، وفقا لنتيجة الفحص.

وأكد أنه في حال عدم اجتياز الطالب الاختبارات أو استيفاء الشروط التي تحددها الجامعة المانحة، فلن يتم ترشيحه لمنحة أخرى.

وفيما يتعلق بالمنح الجزئية، أوضح محافظ شمال سيناء أنها ترتبط برغبة الطالب وقدرته على سداد الجزء غير الممول من قيمة المنحة، وتطبق عليها ضوابط المفاضلة نفسها المطبقة على المنح الكاملة، مع تحمل الطالب الجزء المتبقي دون أي التزام مالي على المحافظة، كما لا يحق للحاصل على منحة جزئية المطالبة بالترشح لمنحة مجانية في وقت لاحق أو في السنوات التالية.

وتابع : أن الإقامة بالجامعات الخاصة تخضع لشروط كل منحة، وفي حال عدم شمول المنحة تكاليف الإقامة، يتحمل الطالب تلك التكاليف بالكامل.

وأوضح أن المستندات المطلوبة تشمل أصل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد واستمارة الثانوية العامة ومستخرج شهادة الثانوية العامة للاطلاع عليها، مع إرفاق صور واضحة منها.

وأشار إلى أن التقديم يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، ويستمر لمدة يومين من تاريخ الإعلان عن المنحة، ويجوز للجنة مد فترة التقديم وفقا لمواعيد القبول بالجامعات الخاصة..موضحا أن التظلمات تقدم بطلب رسمي إلى سكرتير عام المحافظة خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة المنح.

يشار إلى أن عددا من الجامعات الخاصة والأهلية خصص 57 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء.