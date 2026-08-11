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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نجلاء العسيلي: توجيهات الرئيس تضبط السوق العقارية وتحسم فوضى تأخر التسليم

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي
حسن رضوان

أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات واحترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين واستكمال أعمال البنية الأساسية والمرافق.

وأكدت “العسيلي”، في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن التوجيه الرئاسي يمثل خطوة مهمة لتعزيز الرقابة على السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين، مشددة على أن المواطن الذي تعاقد على وحدة سكنية يجب أن يحصل عليها في الموعد المحدد وبالمواصفات والخدمات المتفق عليها.

 أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني

وقالت إن القطاع العقاري يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، لما يوفره من استثمارات وفرص عمل ويدعم العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، مشيرة إلى أن الحفاظ على قوة القطاع يتطلب تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين ودعم المطورين الجادين.

وأوضحت أن أهمية اللجنة لا يجب أن تقتصر على حصر المشروعات المتأخرة، وإنما تمتد إلى وضع آلية مستدامة للمتابعة والرقابة، تسمح برصد مؤشرات التعثر مبكرًا والتدخل قبل تفاقم المشكلات وتحميل المواطنين أعباءً إضافية.

وشددت “العسيلي” على ضرورة أن تشمل المتابعة استكمال أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات داخل المشروعات، مؤكدة أن الالتزام التعاقدي لا يقتصر على تسليم الوحدة، وإنما يشمل توفير مجتمع عمراني متكامل يضمن للمواطن حياة مستقرة وكريمة.

وأضافت أن محاسبة المخالفين تمثل عنصرًا أساسيًا في ضبط السوق، مع ضرورة التمييز بين المطور الجاد الذي يواجه ظروفًا طارئة يمكن معالجتها، وبين من يتعمد الإخلال بالتزاماته والتسبب في الإضرار بحقوق المواطنين.

وأكدت النائبة نجلاء العسيلي أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا أكبر بين الجهات المعنية، ووضع مؤشرات واضحة لقياس معدلات الإنجاز وربط المتابعة التنفيذية بالالتزامات التعاقدية، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الثقة بين المواطن والدولة والمطور العقاري.

نجلاء العسيلي السوق العقارية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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