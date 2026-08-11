السفير الأمريكي: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تتقدم بشكل كبير

أكد السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تُعقد كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى أنها "تتقدم بشكل كبير وتقدم حلاً جديداً في كل جولة".

وقال عيسى، خلال زيارته المقر البطريركي في البلمند ولقائه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، في حضور رئيس جامعة البلمند الدكتور إلياس وراق ورئيس دير سيدة البلمند الأرشمندريت جورج يعقوب ولفيف من الكهنة، إنه متفائل بأن هذه المفاوضات "ستساعد على حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يحب لبنان ويهمه تحقيق السلام في لبنان".

وكان عيسى قد أعرب بعد اللقاء عن سعادته بزيارة جامعة البلمند، واصفاً إياها بأنها "من أهم الجامعات في لبنان ومثال يحتذى به للحياة المشتركة".