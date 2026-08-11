ضبط رجل أعمال شهير بالمحلة بسبب الثراء الفاحش والنقد الأجنبي

تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا اليوم من إلقاء القبض على "و.ا"49 سنة رجل اعمال وتاجر مفروشات شهير بتهمه الثراء الفاحش والإتجار في النقد الأجنبي بمدينة المحلة الكبرى.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا بتوافر معلومات حول قيام رجل الأعمال بالإتجار في العملة والنقد الأجنبي وظهور ملامح الثراء الفاحش في معاملاته التجارية من خلال شراء العقارات والاستثمار في مجالات المولات التجارية.

تحرك أمني عاجل

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث الأموال العامة برئاسة العميد محمد الدهراوي مدير المباحث الأموال العامة بالتنسيق مع الرائد محمد أيمن رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية وبالانتقال إلي موقع تحديد البلاغ المشار إليه.

سقوط المتهم



وضبط المدعو "و.ا"رجل أعمال وتاجر مفروشات شهير 49 سنة وبحوزته مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي وتم التحفظ على المضبوطات.

المضبوطات نقد أجنبي

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.