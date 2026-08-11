تراجع تأثير تدخل دعم الين.. والدولار الأسترالي يستقر بعد تثبيت أسعار الفائدة

استقر الين الياباني بالقرب من مستوى 160 ينًا مقابل الدولار خلال تعاملات الثلاثاء، مع تلاشي تأثير التدخل الأمريكي- الياباني لدعم العملة، بينما حافظ الدولار الأسترالي على مستواه قرب أعلى سعر له في ثمانية أسابيع، بعدما أبقى البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا.

وسجل الين في أحدث تعاملات 159.1 ين للدولار، بعدما تراجع بنسبة 0.9% يوم الاثنين، مبتعدًا عن أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 155.20 ين، والذي سجله الأسبوع الماضي، عقب تدخل نادر من الولايات المتحدة واليابان لشراء الين في نهاية يوليو.

وجاء التدخل بعدما هبط الين إلى أدنى مستوى له في 40 عامًا عند 163.99 ين للدولار، لكنه فقد منذ ذلك الحين نحو نصف المكاسب التي حققها عقب التدخل، ما دفع المتعاملين إلى المراهنة على أن عودة السلطات إلى سوق العملات أصبحت مسألة وقت.

وقال محللون إن هذا الأسبوع يتزامن مع عطلة «أوبون» في اليابان، التي عادة ما تشهد انخفاضًا في مشاركة المتعاملين وتراجعًا في السيولة، ما قد يزيد مخاطر تحركات حادة في أسعار العملات خلال فترات التداول الضعيف.

وأضاف أنه إذا اخترق الدولار بشكل حاسم مستوى 160 ينًا، وهو مستوى مهم من الناحية النفسية، فقد تتزايد المخاوف من احتمال تدخل السلطات اليابانية في السوق مجددًا.

وأظهرت بيانات تنظيمية أمريكية أن المضاربين خفضوا رهاناتهم على انخفاض الين بأكبر قدر في أكثر من 12 عامًا، إذ تراجع صافي مراكز بيع الين بنحو 8.865 مليار دولار إلى 3.604 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 4 أغسطس. ومع ذلك، توقع محللون أن يعاود المضاربون بناء مراكزهم البيعية، كما حدث في تدخلات سابقة، رغم أن احتمال تسريع تشديد السياسة النقدية في اليابان لا يزال يمثل عامل مخاطرة.

وفي أستراليا، أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي عند 4.35%، كما كان متوقعًا، لكنه حذر من احتمال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا.

وكان البنك قد رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ فبراير لمواجهة التضخم المدفوع بارتفاع تكاليف الطاقة.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7054 دولار أمريكي، بالقرب من أقوى مستوى له منذ منتصف يونيو.

ويترقب المتعاملون في أسواق العملات سلسلة من بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، والتي أبقت الأسواق في حالة من الحذر، بينما تحرك الدولار في نطاق محدود. ومن المتوقع أن تكشف بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدورها الأربعاء، عن تأثير الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على التضخم، بينما ستوفر بيانات أسعار المنتجين الخميس ومبيعات التجزئة الجمعة مؤشرات إضافية على مسار التضخم.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي إلى حد كبير عند 99.82، بالتزامن مع بقاء أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في أسبوع، مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وسجل اليورو 1.1539 دولار، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 1.350 دولار، دون تغيرات تذكر خلال تعاملات اليوم.

وظل اليوان الصيني قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف العام أمام الدولار، عند 6.746 يوان للدولار في التعاملات الخارجية و6.745 يوان في السوق المحلية.