تباين مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

تباين مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات، اليوم/الثلاثاء/، حيث انخفض المؤشر العام بمقدار 1.30 نقطة مسجلا 1955.63 نقطة متأثرا بتراجع مؤشر قطاعي السلع الاستهلاكية الكمالية والمواد الأساسية.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقًا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - ارتفاع المؤشر الإسلامي بمقدار 0.84 نقطة مسجلا 922.59 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و227 ألفًا و222 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 442 ألفًا و990 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 135 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 51.82% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.