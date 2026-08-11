قطر وكينيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، اليوم /الثلاثاء/، مع الدكتور أبراهام كورير سينغوي وكيل وزارة الخارجية وشئون المغتربين في جمهورية كينيا، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتعليم والعمالة والطيران، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الجانبان - خلال الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" - عن رغبتهما المشتركة في تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويسهم في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.