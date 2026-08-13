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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: حملة "اسبقي بخطوة" تصل الإسماعيلية والسويس وبورسعيد

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت محافظتا السويس وبورسعيد  تنفيذ فعاليات حملة "اسبقي بخطوة"، التي تُنفذ في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، ودعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على صحة المرأة.

وأوضحت الأستاذة رندة فارس، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومدير مشروع عيادات تنمية الأسرة، أن المرحلة التمهيدية للحملة شهدت بناء قدرات الكوادر الطبية والتوعوية، حيث تم تدريب الأطباء وهيئات التمريض، إلى جانب الرائدات الاجتماعيات، بما يسهم في تعزيز خدمات التوعية الصحية والوصول إلى أكبر عدد من السيدات والأسر المستفيدة.

وأضافت فارس أن المبادرة تستهدف تقديم خدمات متكاملة تشمل تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، إلى جانب إجراء مسحات عنق الرحم للسيدات المتزوجات بالمجان، وتقديم لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) للفتيات والسيدات بداية من عمر 9 سنوات.

وأوضحت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي  أن المبادرة شهدت فى مرحلتها الأولي تغطية أسوان والأقصر وأن المرحلة الحالية تستهدف محافظات القناة الإسماعيلية، بورسعيد، والسويس، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتجهيز  3 عيادات متخصصة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بواقع عيادة بكل محافظة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لرفع كفاءة الأطباء وأطقم التمريض لتقديم الخدمات الصحية والإنجابية وفق أعلى معايير الجودة والوقاية.

وأشارت إلى أن عدد عيادات "اسبقي بخطوة" والمجهزة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي أصبحت 5 عيادات بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات أسوان و الأقصر والإسماعيلية وبورسعيد والسويس من مستهدف 6 عيادات كمرحلة أولى.

السويس السويس وبورسعيد اسبقي بخطوة التعاون المشترك وزارة التضامن الاجتماعي

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