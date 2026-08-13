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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يشيد بقرار روسيا فتح خطوط جوية لمطاري العلمين وبرج العرب

النائب محمد فاروق يوسف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب
النائب محمد فاروق يوسف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب
محمد الشعراوي

قال النائب محمد فاروق يوسف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب وعضو الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية المصرية ، إن قرار الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي الروسية بفتح خطوط جوية مباشرة من روسيا إلى مطاري برج العرب والعلمين الدوليين سيسهم في تعزيز حركة السياحة والطيران بين البلدين وينشط الحركة السياحية الأوروبية بشكل عام والروسية بشكل خاص لزيارة مختلف المقاصد السياحية المصرية على البحر المتوسط خاصة الإسكندرية والساحل الشمالي ومدينة العلمين.

وأضاف النائب محمد فاروق أن هذا القرار يأتي نتيجة للعلاقات الروسية المصرية القوية على مختلف الأصعدة خاصة ان السياح الروس يحتلون مرتبة متقدمة في نسبة السياح الوافدين لمدن الغردقة وشرم الشيخ و مرسى علم وقريبا سيكون لهم تواجد كبير في مدن البحر المتوسط خاصة العلمين  و الإسكندرية و الساحل الشمالي بشكل كامل.

وأشار إلى أن حجم العلاقات بين البلدين يتنامي بشكل. كبير نتيجة للعلاقات القوية بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لجذب مزيد من الاستثمارات الروسية للسوق المصري وبفضل الإصلاحات الاقتصادية و البنية التحتية القوية في مصر و لا ننسى وجود المنطقة الروسية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس و مشروع الضبعة وغيرها من المشروعات و هذا التعاون يفتح الباب على مصراعية بشكل أكبر أمام تدفق السياح الروس لمنطقة العلمين الساحل الشمالي وكذلك يمهد لتوافد جنسيات أخرى للساحل الشمالي.

ونوه محمد فاروق إلى أنه في ظل قرب العلمين والإسكندرية من القاهرة يمكن إعداد برامج سياحية تجمع بين السياحة الشاطئية و الثقافية الأثرية في يرنامج واحد يضم الساحل الشمالي و القاهرة .

و أوضح أنه يجب تشغيل مطار العلمين طوال العام و بشكل منتظم و كذلك التواصل مع منظمي الرحلات العالميين للترويج للسياحة بهذه المنطقةً والترويج لذلك ايضاً من خلال المشاركة المصرية في البورصات السياحية العالمية مثل برلين و لندن .

وأكد أن قرار الوكالة الفيدرالية للنقل الروسي يؤكد ان مصر بلد الأمن و الأمان و الوجهة المفضلة للسياح الروس و هذا يتطلب مزيد من التوسع في إنشاء الغرف الفندقية بالساحل و العلمين لاستيعاب السياحة المنتظرة و منح التراخيص للشقق الفندقية والشاليهات طبقا للمواصفات المطلوبة .

و أكد أن مصر ستكون خلال الفترة القادمة الوجهة الأولى للسياح من مختلف بقاع العالم لما تتمتع به من استقرار وأمان و تنوع في الأنماط السياحية ما بين ترفيهية و شاطئية و ثقافية ودينية و اثرية وبيئية و غيرها .

مطاري برج العرب والعلمين الدوليين حركة السياحة والطيران الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي الروسية الإسكندرية مدينة العلمين

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