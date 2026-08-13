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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بتمويل 30 مليون يورو.. جهاز تنمية المشروعات يوقع اتفاقا لدعم مشروعات الشباب

جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية المشروعات
محمد صبيح

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الاتفاق المنفصل لمشروع "دعم القطاع الخاص والابتكار"، الممول من بنك الإعمار الألماني KFW، وذلك في إطار تفعيل سبل التعاون بين الجهاز والبنك بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر وتمكينها من التمويلات اللازمة لها وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وذلك بإجمالي تمويل قدره 30 مليون يورو.

تمويل المشروعات متناهية الصغر العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية

وبمناسبة توقيع الاتفاق، أوضح مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن توقيع هذا الاتفاق مع بنك الإعمار الألماني من شأنه تمويل المشروعات متناهية الصغر العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية خاصة المشروعات الإنتاجية بالإضافة إلى دعم المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمي، إلى جانب تعزيز فرص النساء من صاحبات المشروعات القائمة في الحصول على التمويلات اللازمة لتطوير مشروعاتهن والتوسع فيها.

وأضاف حسن أن هذه التمويلات الجديدة المقدمة من الجهاز من خلال بنك الإعمار الألماني ستساهم في مساعدة أصحاب المشروعات على الاستمرار وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين الجدد وكذلك المرأة.

وأكد حسن على أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على المساهمة في تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل للفئات والمناطق الأكثر احتياجا، موضحا أن الاتفاق يستهدف أن تتجاوز نسبة النساء المستفيدات 60% من إجمالي المستفيدين، فضلا عن توجيه أكثر من 80% من التمويل إلى المحافظات الحدودية والصعيد والمناطق الريفية. 

ويأتي المشروع في إطار الشراكة المستمرة بين مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وبنك الإعمار الألماني KFW ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة بنك الإعمار الألماني KFW تمويل المشروعات متناهية الصغر

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