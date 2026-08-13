السفير الأمريكي لدى إسرائيل يصف حصار المستوطنين لمنزل أمريكي من أصل فلسطيني فى قصرة بـ"العمل الإرهابي"

وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، حصار مستوطنين إسرائيليين لمنزل مواطن أمريكي من أصول فلسطينية فى قرية قصرة بالضفة الغربية بأنه عمل "إجرامي" و"إرهابي".

وأكد هاكابي، حسب وكالة (أسوشيتيد برس) الأمريكية ، /الخميس/ أن السفارة الأمريكية تدخلت وطلبت من الجيش الإسرائيلي إبعاد المعتدين، مشيرا إلى أن واشنطن كانت على اطلاع بتطورات القضية.

وشدد هاكابي على رفضه لما وصفه بأعمال الترهيب والبلطجة بحق العائلة الفلسطينية.

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت فى وقت سابق، أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية بلغ مستوى جديدا وخطيرا.