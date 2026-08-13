انفجار في حوض بناء السفن جنوب شرق الصين

قالت السلطات المحلية إن انفجاراً وقع في حوض بناء السفن في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين يوم الخميس أسفر عن مقتل أحد عمال الإطفاء والإنقاذ.

اندلع حريق في تمام الساعة 1:09 مساءً بالتوقيت المحلي (05:09 بتوقيت جرينتش) في حوض بناء السفن هواهاي بمدينة فوان، وقد أرسلت إدارة الإطفاء والإنقاذ بالمدينة فرقًا لمكافحة الحريق، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة المحلية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

بعد حوالي ساعة، وقع انفجار أسفر عن إصابة 10 من رجال الإطفاء والإنقاذ وشخصين من العامة، وتوفي أحد رجال الإطفاء والإنقاذ بعد نقله إلى المستشفى، وفقًا لبيان صادر عن السلطات المحلية.

تمت السيطرة على الحريق، ويجري التحقيق في سبب اندلاعه.