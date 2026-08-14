فستان صيفي.. كندة علوش تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة كندة علوش، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة كندة علوش

وتألقت كندة علوش، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأبيض، وجاء الفستان بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت كندة علوش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد كندة علوش، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة كندة علوش