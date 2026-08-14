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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط شخصين بتهمة النصب على راغبي شراء الأراضي المستصلحة بالجيزة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح   -  
رامي المهدي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الفيوم، لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء الأراضي المستصلحة زراعيًا والاستيلاء على أموالهم.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، أن المتهمين انتحلا صفة سماسرة في مجال بيع وتسويق الأراضي المستصلحة، وكانا يصطحبان عملاءهما إلى قطع أراضٍ لا يتردد عليها مالكوها، لإجراء معاينات صورية، وإيهامهم بأنهما مكلفان من أصحاب تلك الأراضي بتسويقها وبيعها، على خلاف الحقيقة، واتخذا من نطاق محافظة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على مشغولات ذهبية، وعدد من بطاقات الدفع الإلكتروني، و5 هواتف محمولة، أحدها يحتوي على محفظة إلكترونية محول إليها مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية بعملات أجنبية، تبين أنها من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، أقرا بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

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