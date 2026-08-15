شمال سيناء : ضبط 15.8 طن دقيق بدون فواتير خلال حملة على الأسواق

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شنت مديرية التموين بشمال سيناء، حملة موسعة للرقابة والتفتيش على الأسواق والأنشطة التجارية.

وقال رأفت العبد مدير تموين شمال سيناء - في بيان اليوم /السبت/ - إن الحملة أسفرت عن ضبط 15.8 طن دقيق أبيض حر سياحي بدون فواتير بـ 316 جوالًا، بالإضافة إلي ضبط 3.6 طن خميرة بدون فواتير.

وأشار العبد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتحفظ على المضبوطات، والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها.

وأكدت مديرية التموين بشمال سيناء استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، حفاظًا على حقوق المواطنين وضبط الأسواق ومنع الممارسات غير القانونية.