زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب جزيرة "سومطرة" الإندونيسية

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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بلغت شدته 6.9 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم /السبت/ جزيرة "سومطرة" الإندونيسية، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

وأفاد مركز الرصد - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن مركز الزلزال وقع على بعد سبعة كيلومترات شمال غربي مدينة "بيماتانجسياتار" الواقعة شمالي الجزيرة، وعلى عمق 183 كيلومترا.

ولم تصدر تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

وكان زلزال آخر بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب في وقت سابق اليوم قبالة سواحل جزيرة "فلوريس" الإندونيسية، مما أسفر عن مصرع 38 شخصا على الأقل وإصابة 13 آخرين.



