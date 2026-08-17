برلمانية: فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية يؤكد نجاح إستراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن ما تشهده منظومة الزراعة المصرية من تحركات متواصلة لزيادة الإنتاج وفتح أسواق تصديرية جديدة يعكس رؤية واضحة للدولة تستهدف بناء قطاع زراعي أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز موارد الاقتصاد الوطني.

وقالت النائبة نجلاء العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تجاوز الصادرات الزراعية المصرية حاجز 6.2 مليون طن يمثل إنجازًا مهمًا ورسالة ثقة في جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مؤكدة أن التوسع في فتح أسواق جديدة يجب أن يترافق مع استمرار تطوير منظومة الإنتاج والتعبئة والتصنيع والرقابة على جودة وسلامة المنتجات.

توطين إنتاج التقاوي وهجن المحاصيل الاستراتيجية

وأضافت أن التحركات التي تقوم بها وزارة الزراعة في ملف توطين إنتاج التقاوي وهجن المحاصيل الاستراتيجية تمثل خطوة بالغة الأهمية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار أمام المزارعين، مشيرة إلى أن امتلاك الدولة لمستلزمات الإنتاج الزراعي محليًا يمثل أحد مقومات تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن دعم الإنتاج الحيواني والداجني وتطوير الخدمات البيطرية والرقابية يمثلان جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن الغذائي، مشيدة بالتوسع في القوافل البيطرية المجانية والخدمات المقدمة لصغار المربين، لما لها من دور في حماية الثروة الحيوانية ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين دخل الأسر الريفية.

وأكدت النائبة نجلاء العسيلي أن الاستثمار في البحث العلمي والمعامل المتخصصة وتدريب الكوادر الزراعية والبيطرية يجب أن يظل أولوية، لأنه يمثل الضمان الحقيقي للارتقاء بجودة الإنتاج المصري والوفاء بالاشتراطات الدولية، خاصة مع اشتداد المنافسة على الأسواق العالمية.

كما أشادت بالتوسع في التعاون الدولي وجذب الاستثمارات إلى القطاع الزراعي، معتبرة أن الشراكات مع الدول والمؤسسات الدولية تمثل فرصة مهمة لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المرتبطة بالزراعة، بما يخلق فرصًا استثمارية وتشغيلية جديدة.

وشددت النائبة على ضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية من خلال التصنيع الغذائي، بما يتيح تحقيق عوائد تصديرية أكبر، وتقليل الفاقد، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن النهوض بالزراعة هو استثمار مباشر في مستقبل الدولة، قائلة: "كل خطوة لزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاستيراد، وفتح سوق تصديري جديد، هي خطوة في طريق بناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على مواجهة الأزمات، وتحقيق حياة أفضل للمواطن المصري".