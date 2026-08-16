الزراعة تواصل المتابعة الميدانية لحقول إكثار القطن لضمان جودة التقاوي بالجمهورية

واصل معهد بحوث القطن جهوده الميدانية المكثفة لمتابعة حقول الإكثارات والمزارع المعاونة على مستوى المحافظات ، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، وبمتابعة من الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وتفقد الدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن، بمشاركة الفرق البحثية وباحثي الأصناف والفنيين، مناطق الإكثار، لمتابعة الحالة العامة للمحصول والوقوف على تطبيق كافة الممارسات الزراعية السليمة، بما يضمن إنتاج تقاوي منتقاة تتمتع بأعلى درجات النقاء الوراثي والتجهيز الفني.

وأكد مدير المعهد، استمرار المتابعة، بهدف توفير السلالات والأصناف الجديدة ذات الجودة العالية، بما يسهم في تحقيق أعلى إنتاجية وأفضل عائد مالي للمزارع، فضلاً عن دعم منظومة صناعة الغزل والنسيج الوطنية وزيادة الصادرات، تحقيقًا للتنمية المستدامة في قطاع القطن المصري.