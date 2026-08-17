الدفاع الروسية تعلن إسقاط 205 مسيرات أوكرانية خلال الليل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن الدفاع الروسية، أنها أسقطت 205 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية والبحرين آزوف والأسود خلال الليل.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 221 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: في الفترة ما بين الساعة 08:00 وحتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 221 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وكورسك، وأوريول، وكالوجا، وتولا، ومنطقة موسكو، وإقليم كراسنودار، وشبه جزيرة القرم وبحري أزوف والأسود" .