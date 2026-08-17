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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شربف عبد المنعم: حمزة عبد الكريم قادر على حجز مكانه في الفريق الأول لبرشلونة

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
عبدالله هشام

أشاد شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق،  بالمستوى الذي ظهر به النجم المصري حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني أمام بازل السويسري في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء الأحد.

وحقق فريق برشلونة الإسباني فوزاً كبيراً على نظيره بازل السويسري بخماسية مقابل هدفين، وسجل حمزة عبد الكريم الهدف التاني للفريق في الدقيقة 49 بعد دقائق قليلة من دخوله كبديل بين شوطي المباراة.

وقال شريف عبد المنعم في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: حمزة عبد الكريم مهاجم واعد وقادم بقوة، ويمتلك كل مواصفات رأس الحربة المثالي التي يتمناها أي مدرب، ولديه القدرة على حجز مقعده في تشكيل الفريق الأول لبرشلونة خلال الموسم الجديد، بعدما حظى بثقة كبيرة من الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق.

وتابع: حمزة عبد الكريم مستقبل خط الهجوم للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، ووجوده مع الفراعنة في بطولة كأس العالم الماضية، لعب دوراً كبيراً في اكتسابه الخبرات والشخصية القوية.

شريف عبد المنعم النادي الأهلي الأهلي بازل السويسري برشلونة

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