إندونيسيا والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز تجارة الغابات المستدامة

بحثت إندونيسيا والاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون في مجال الإدارة المستدامة للغابات والتجارة في منتجات الغابات التي يتم الحصول عليها بشكل قانوني ومسئول، في إطار جهود جاكرتا لضمان أن تكون المنتجات الخشبية المصدرة قانونية وقابلة للتتبع ومتوافقة مع المعايير البيئية الدولية.

جاءت المباحثات خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة التنفيذ المشتركة لاتفاقية الشراكة الطوعية بشأن إنفاذ قوانين الغابات والحوكمة والتجارة "FLEGT-VPA"، الذي عقد في 14 أغسطس في جاكرتا، حيث استعرض الجانبان مسار التعاون وتبادلا الرؤى بشأن تطورات التجارة واللوائح المنظمة لقطاع الغابات.

من جانبها، أكدت لاكسمي ويجاياتي المديرة العامة للإدارة المستدامة للغابات بوزارة الغابات الإندونيسية، التزام بلادها بإدارة مواردها الخاصة بالغابات بصورة مستدامة وشفافة وخاضعة للمساءلة، مشيرة إلى تطبيق نظام التحقق من قانونية واستدامة المنتجات الحرجية واتفاقية FLEGT-VPA لضمان قانونية المنتجات وإمكانية تتبعها.. وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أنتارا" الرسمية صباح اليوم الإثنين.

وشددت ويجاياتي على ضرورة تكثيف الحوار مع الاتحاد الأوروبي، خصوصا بشأن تطورات الأسواق ولائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات بهدف توحيد الرؤى وتعزيز التعاون الفني.. وأوضحت أن تطوير التنسيق بين الجانبين يستهدف تحقيق توازن بين متطلبات حماية البيئة وتسهيل التجارة، بما يعود بالنفع على الشركات والمجتمعات المحلية ومديري الغابات في إندونيسيا