تراجع طفيف في أرباح السندات الأمريكية وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي

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شهدت عائدات سندات الخزانة الأمريكية انخفاضا طفيفا، حيث اتجهت أنظار المستثمرين نحو العاصمة واشنطن ، ترقباً لصدور محضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة (FOMC) التابعة للمجلس الفيدرالي الأمريكي.

وارتفعت أسعار السندات بشكل محدود انعكاساً لتراجع العوائد عبر مختلف الأجال: سندات العامين: تراجعت بأكثر من نقطة أساس واحدة لتسجل 4.15%، أما سندات الـ10 سنوات فقد انخفضت بأكثر من نقطتي أساس لتصل إلى 4.67%، أما سندات الـ30 عاماً فقد هبطت بواقع نقطتين أساس لتبلغ 5.24%.

يأتي هذا التراجع الطفيف بعد تحركات صاعدة للعوائد عقب بيانات الاقتصاد الكلي الصادرة مؤخراً، والتي أظهرت انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% واستقرار مؤشر أسعار المنتجين.

ويسعى المتعاملون في الأسواق المالية من خلال محضر الاجتماع المترقب إلى استقراء توجهات صناع السياسة النقدية و معرفة طبيعة الانقسام الداخلي بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، لاسيما بعد تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 3.4%.