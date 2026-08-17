ضبط 110 آلاف عبوة سجائر مهربة جمركيا بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 110 ألف عبوة سجائر مهربة جمركياً بالجيزة.

رصد قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (8 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات" - مقيمين بنطاق محافظتى "مطروح ، الجيزة") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى جلب السجائر المهربة جمركياً تمهيداً للإتجار بها لتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم إستهدافهم وضبطهم بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعُثر بحوزتهم على (أكثر من 110 ألف عبوة سجائر "مهربة جمركياً") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.