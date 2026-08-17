محافظ القاهرة يبحث مع نقيب المهندسين تعزيز التعاون في المشروعات التنموية

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمكتبه، بديوان عام المحافظة الدكتور مهندس عبد العزيز حسب الله الكفراوي نقيب مهندسي القاهرة، لمناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون بين المحافظة ونقابة المهندسين، ودعم الدور الفني والاستشاري للنقابة في المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها المحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ القاهرة

وثمن محافظ القاهرة الدور المهم الذي تقوم به نقابة المهندسين كشريك أساسى فى جهود التنمية، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم النقابات المهنية والتعاون معها، مشيدًا بالدور الحيوى الذي يقوم به المهندسون في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة .