إصابة 5 أشخاص في حادث سقوط سيارة أجرة بترعة ببنها

أصيب 5 أشخاص في حادث سقوط سيارة أجرة داخل ترعة بمنطقة كفر العرب التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، وسط تحرك سريع من الأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث.

تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا يفيد بسقوط سيارة أجرة داخل ترعة بكفر العرب، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع آثار الحادث، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب سقوط السيارة داخل الترعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.