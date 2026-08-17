محمد شريف في أحدث ظهور بعد انتقاله للزوراء العراقي

شارك اللاعب محمد شريف، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد شريف أثناء رحلة سفره إلى العراق للانتقال لنادي الزوراء.

وأعلن نادي الزوراء العراقي، تعاقده رسميا مع مهاجم النادي الأهلي محمد شريف، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزوراء عبر منصة "فيسبوك" قائلًا: "من الجزيرة إلى الشالجية، محمد شريف هيكون نورس جديد معانا".

وكان محمد شريف انتقل إلى النادي الأهلي في صفقة انتقال حر الصيف الماضي قادمًا من الخليج السعودي.

أرقام شريف

وشارك شريف في 20 مباراة بكل المسابقات مع الأهلي، إذ سجل ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة بالموسم الماضي.