متحدث التعليم: البكالوريا سيقلل الكثافة الطلابية بالفصول

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على إعداد المعلمين بصورة مكثفة استعدادا لتطبيق مناهج نظام شهادة البكالوريا، بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية محمد جوهر والإعلامي أحمد دياب في برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «صدى البلد» إن انتظام الطلاب في الحضور أصبح جزءا أساسيا من منظومة التقييم، لافتا إلى أن نسبة الحضور في المدارس خلال العام الدراسي الماضي وصلت إلى 87% على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع تطبيق أعمال السنة والتقييمات والاختبارات الشهرية.

وأضاف: «نسبة الحضور في المدارس وصلت لـ 87% على مستوى مدارس الجمهورية بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي، عندهم أعمال سنة، عندهم تقييمات وعندهم اختبارات شهرية، فهما منتظمين بالفعل في الحضور في المدرسة ومع المعلمين، والمعلمين بيقوموا بدورهم على أكمل وجه داخل المدرسة».

وأضاف: «منذ أكثر من شهر ونصف بدأنا في مراحل تنفيذية لبرنامج قومي كبير لتدريب المعلمين على مناهج نظام شهادة البكالوريا وبالتعاون مع منظمة اليونسيف وشركة استركس اليابانية».

وفيما يتعلق بالكثافات الطلابية، أكد أن الفصول لن تضم أكثر من 50 طالبًا، موضحًا أن نظام البكالوريا سيحد من الكثافات في الفصول، لأنه سيعتمد على تقسيم الطلاب وفقا للمسارات التعليمية التي يختاروها الطلاب.