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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علاج خشونة الكعبين.. خطوات بسيطة لاستعادة نعومة القدمين

الكعبين
الكعبين
ريهام قدري

تعاني كثير من السيدات من خشونة وتشقق الكعبين، خاصة مع جفاف الجلد أو الوقوف لفترات طويلة وارتداء الأحذية المفتوحة، وهو ما يجعل القدمين تبدوان بمظهر خشن. ويمكن التعامل مع المشكلة من خلال خطوات بسيطة تساعد على ترطيب الجلد والتخلص من الخلايا الميتة.

وينصح بنقع القدمين في ماء فاتر لمدة نحو 10 دقائق، ثم تجفيفهما جيدًا واستخدام حجر الخفاف بلطف لإزالة الجلد الميت، مع تجنب الفرك العنيف أو استخدام الشفرات حتى لا تتعرض البشرة للجروح.

بعد ذلك، يمكن وضع كريم مرطب يحتوي على اليوريا أو حمض اللاكتيك، مع تكرار الترطيب مرتين يوميًا، خاصة قبل النوم. كما يساعد وضع طبقة من الفازلين فوق الكريم وارتداء جورب قطني ليلًا على الاحتفاظ بالرطوبة وتقليل الجفاف.

ومن المهم تجنب المشي حافية لفترات طويلة وتقليل ارتداء الأحذية المفتوحة إذا كانت تزيد من جفاف وتشقق الكعبين.

وفي حالة وجود تشققات عميقة أو نزيف أو احمرار وألم، يُفضل تجنب التقشير واستشارة طبيب جلدية لتحديد العلاج المناسب.

خشونة خشونة الكعبين الكعبين كعب الرجل

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