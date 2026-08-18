أوقاف البحر الأحمر تحتفل بالمولد النبوي الشريف من مسجد الدهار بالغردقة

نظمت إدارة أوقاف الغردقة احتفالًا بالمولد النبوي الشريف من رحاب مسجد الدهار بمدينة الغردقة، في أجواء إيمانية متميزة، سادتها مشاعر المحبة والابتهاج بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد ﷺ.

وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على إحياء المناسبات الدينية، وتعريف الجمهور بسيرة النبي الكريم وأخلاقه وشمائله، وترسيخ القيم الدينية والإنسانية التي دعا إليها الإسلام.

وجاء الاحتفال تأكيدًا على ما تمثله ذكرى المولد النبوي الشريف من مناسبة عظيمة لاستلهام الدروس والعبر من السيرة النبوية العطرة، والتأسي بأخلاق النبي ﷺ، الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، داعيًا إلى مكارم الأخلاق، ونشر الرحمة، والتسامح، والصدق، والأمانة، وحسن المعاملة، وصلة الأرحام، والتعاون على البر والتقوى.

وتناول الاحتفال جوانب من السيرة النبوية الشريفة، وما تحمله من دروس عظيمة في الصبر والثبات، وحسن الخلق، والرحمة بالناس، والعفو عند المقدرة، والحرص على بناء مجتمع متماسك تسوده المحبة والتكافل والتراحم، مع التأكيد على ضرورة الاقتداء بالنبي ﷺ في أقواله وأفعاله ومعاملاته، وجعل سيرته منهجًا عمليًّا في حياة المسلم.

كما شهد الاحتفال التأكيد على أن محبة النبي ﷺ لا تكون بالكلمات وحدها، وإنما تظهر في الاقتداء به، والتمسك بسنته، والتحلي بأخلاقه، والحرص على نشر القيم النبيلة التي أرساها، بما يسهم في بناء الإنسان الصالح، والأسرة المستقرة، والمجتمع المتماسك، ويعزز روح الانتماء والمسؤولية، ويواجه مظاهر العنف والتطرف والتشدد بالفكر المستنير والفهم الصحيح لتعاليم الدين الإسلامي.

وأكدت إدارة أوقاف الغردقة أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يأتي ضمن جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم، والارتقاء بالخطاب الديني، وربط المواطنين بسيرة النبي الكريم ﷺ، وإبراز ما تزخر به السيرة النبوية من مبادئ وقيم إنسانية رفيعة، يحتاج إليها المجتمع في كل زمان ومكان.

ويأتي تنظيم هذه الاحتفالات في ظل اهتمام مديرية أوقاف البحر الأحمر، بقيادة فضيلة الدكتور عبدالمهيمن السيد محمد، بتفعيل الدور الدعوي للمساجد، والاهتمام بالمناسبات الدينية، وتقديم رسالة دعوية متكاملة تجمع بين العلم الصحيح، والوعي الرشيد، والقيم الأخلاقية، بما يحقق رسالة المسجد في خدمة المجتمع ونشر الخير والسلام.

وفي ختام الاحتفال، ابتهل الحاضرون إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية قيادةً وشعبًا، وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع، بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يوفق جميع العاملين بوزارة الأوقاف إلى مواصلة أداء رسالتهم الدعوية على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى.