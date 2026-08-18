الألكسو والعراق يؤكدان أهمية تعزيز علاقات التعاون في مجالات التربية والثقافة والعلوم

أكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) وجمهورية العراق أهمية تعزيز علاقات التعاون في مجالات التربية والثقافة والعلوم، في ظل الدور الذي تضطلع به المنظمة في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل بين الدول العربية في مجالات اختصاصها.

وذكرت الألكسو - في بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن ذلك جاء خلال استقبال الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للألكسو، بمقر المنظمة، للدكتورة أروى هاشم عبد الحسن القائمة بالأعمال بسفارة جمهورية العراق لدى تونس.

وأكد الطرفان أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة في دعم المؤسسات العربية المختصة، وتبادل الخبرات والمعارف، وإتاحة مزيد من فرص التعاون والتواصل مع الجهات العراقية ذات الصلة.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التواصل المستمر بين الألكسو والبعثات الدبلوماسية للدول العربية لدى الجمهورية التونسية، بما يسهم في تعزيز جسور التعاون والتنسيق ودعم العمل العربي المشترك