قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جروسي يفجر مفاجأة نووية في سوريا: العثور على أطنان من مواد قابلة لإساءة الاستخدام
البوابة الخلفية .. مفاجأة في حادث فرد الأمن ضحية اعتداء ناصر ماهر | خاص
الرقابة النووية: لا يوجد ما يهدد أمان المفاعل النووي بالضبعة
ترامب يفجر مفاجأة: لا محادثات مع إيران ومضيق هرمز مفتوح والحصار مستمر
الداخلية تنفى تقديم خدمات أمنية للمستشفيات بمقابل مادى
معهد الفلك: مصر تشهد خسوفا جزئيا للقمر بنسبة تغطية 93% فجر 28 أغسطس
الحكومة تستعرض الجداول الزمنية لإدخال مشروعات المياه والصرف الصحي بأسوان الخدمة
رئيس نادي قضاة مصر يوجه الشكر لشيخ الأزهر على افتتاح فرع للرواق بمقر النادي
مدبولي يتابع المشروعات التنموية وتقنين الأراضي بالساحل الشمالي الغربي ومطروح
حبس ماجد غراب شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه في سب طارق نور والوزيرى ويحى وسراج
الخارجية: هجوم إسرائيل على مطار أبو الظهور العسكري في سوريا انتهاك صارخ للقانون الدولي
مستشفى الحسين الجامعي: لا حريق بالمبنى.. وما حدث انفجار بطفاية حريق |خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير: ألمانيا تدشن مركزا جديدا لأمن الطائرات المسيرة بولاية ساكسونيا - أنهالت

ألمانيا
ألمانيا
أ ش أ

افتتحت ألمانيا مركزًا جديدًا لأبحاث أمن الطائرات المسيرة في ولاية ساكسونيا-أنهالت، في إطار تكثيف جهودها لحماية المطارات والبنية التحتية الحيوية من الطائرات غير المصرح بها أو المعادية.

ويختص المركز الجديد - وفقًا لتقرير أعدته شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، اليوم /الثلاثاء/ - حول هذا الشأن بأبحاث واختبار تقنيات تهدف إلى اكتشاف الطائرات المسيرة غير المصرح بها والتصدي لها في محيط المطارات والفعاليات الكبرى والمنشآت الحيوية.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت "إن التهديد الذي تمثله الطائرات المسيرة أصبح جزءًا من حرب الظل في القرن الحادي والعشرين، في إشارة إلى تصاعد المخاطر الأمنية المرتبطة بهذه الطائرات"، فيما أكدت "يورونيوز" أن المركز الجديد يعد امتدادًا للمركز الوطني لاختبار الأنظمة الجوية غير المأهولة التابع للمركز الألماني للطيران والفضاء في كوخشتيدت، حيث يختبر الباحثون تقنيات الطائرات المسيرة في ظروف تحاكي الواقع.

كما تُجرى أبحاث متعلقة بالطائرات المسيرة في عدد من مواقع المركز الألماني للطيران والفضاء الأخرى في أنحاء البلاد.

ويذكر الموقع الإلكتروني لمركز "كوخشتيدت"، التابع لمركز الفضاء الألماني "DLR"، "يضطلع المركز الوطني للاختبار ضمن الشبكة المتنامية لأنشطة الاختبارات الميدانية المستقبلية، بدور محوري ورائد في مجال البحث والتطوير لتقنيات الطائرات المسيّرة الجديدة، سواء داخل المركز أو مع الشركاء الخارجيين".

ويأتي افتتاح المركز في ظل تزايد المخاوف في ألمانيا من التهديد الذي تشكله الطائرات المسيرة على المطارات وغيرها من مرافق البنية التحتية الحيوية.. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عُثر على طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات بالقرب من أحد مدارج مطار لايبزيج، الذي يقع على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي كوخشتيدت.

ويُعد مطار "لايبزيج" واحدًا من أكبر مراكز الشحن الجوي في أوروبا، كما يُستخدم في عمليات النقل والإمداد التابعة لحلف شمال الأطلسي.. وقد فتح المدعي العام الاتحادي في ألمانيا تحقيقًا للاشتباه في وقوع هجوم يستهدف الأمن القومي على خلفية الحادث.

وأكد لاحقًا العثور على طائرة مسيرة مزودة بمتفجرات وجهاز تفجير بالقرب من طائرة تابعة لشركة أنتونوف الأوكرانية للشحن الجوي، وفقًا لما ذكره متحدث باسم حلف شمال الأطلسي.

كذلك، أعلن دوبرينت مضاعفة عدد الوظائف المخصصة للدفاع ضد الطائرات المسيرة داخل الشرطة الاتحادية الألمانية، مع الإشارة إلى أنه توجد بالفعل أنظمة في المطارات الألمانية وغيرها من المناطق الاستراتيجية للتصدي للطائرات الجوية غير المأهولة، إلا أن التطور المتسارع للغاية في تكنولوجيا الطائرات المسيرة يفرض تحديث وسائل الدفاع ضدها بصورة مستمرة.

ألمانيا الطائرات المسيرة المطارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بمشاركة 25 دار نشر.. افتتاح الدورة الـ 13 لمعرض طلعت حرب للكتاب غدا

تسليم موقع المدرسه

محافظ المنيا: تسليم موقع مدرسة «عزبة شهات» بسمالوط للبدء في إنشائها

رضا البهات

رحيل رضا البهات.. طبيب حمل سماعة الطب وقلم الأديب وترك «رائحة اليوسفي» في الذاكرة

بالصور

تقنية من BYD تشحن السيارات الكهربائية في 9 دقائق فقط

دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مشروب الأناناس مناسب لنهار صيفي حار

مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار

احترس.. نقص هذا العنصر في الجسم يتسبب في العصبية والصداع والإرهاق

العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد