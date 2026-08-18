تقرير: ألمانيا تدشن مركزا جديدا لأمن الطائرات المسيرة بولاية ساكسونيا - أنهالت

افتتحت ألمانيا مركزًا جديدًا لأبحاث أمن الطائرات المسيرة في ولاية ساكسونيا-أنهالت، في إطار تكثيف جهودها لحماية المطارات والبنية التحتية الحيوية من الطائرات غير المصرح بها أو المعادية.

ويختص المركز الجديد - وفقًا لتقرير أعدته شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، اليوم /الثلاثاء/ - حول هذا الشأن بأبحاث واختبار تقنيات تهدف إلى اكتشاف الطائرات المسيرة غير المصرح بها والتصدي لها في محيط المطارات والفعاليات الكبرى والمنشآت الحيوية.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت "إن التهديد الذي تمثله الطائرات المسيرة أصبح جزءًا من حرب الظل في القرن الحادي والعشرين، في إشارة إلى تصاعد المخاطر الأمنية المرتبطة بهذه الطائرات"، فيما أكدت "يورونيوز" أن المركز الجديد يعد امتدادًا للمركز الوطني لاختبار الأنظمة الجوية غير المأهولة التابع للمركز الألماني للطيران والفضاء في كوخشتيدت، حيث يختبر الباحثون تقنيات الطائرات المسيرة في ظروف تحاكي الواقع.

كما تُجرى أبحاث متعلقة بالطائرات المسيرة في عدد من مواقع المركز الألماني للطيران والفضاء الأخرى في أنحاء البلاد.

ويذكر الموقع الإلكتروني لمركز "كوخشتيدت"، التابع لمركز الفضاء الألماني "DLR"، "يضطلع المركز الوطني للاختبار ضمن الشبكة المتنامية لأنشطة الاختبارات الميدانية المستقبلية، بدور محوري ورائد في مجال البحث والتطوير لتقنيات الطائرات المسيّرة الجديدة، سواء داخل المركز أو مع الشركاء الخارجيين".

ويأتي افتتاح المركز في ظل تزايد المخاوف في ألمانيا من التهديد الذي تشكله الطائرات المسيرة على المطارات وغيرها من مرافق البنية التحتية الحيوية.. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عُثر على طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات بالقرب من أحد مدارج مطار لايبزيج، الذي يقع على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي كوخشتيدت.

ويُعد مطار "لايبزيج" واحدًا من أكبر مراكز الشحن الجوي في أوروبا، كما يُستخدم في عمليات النقل والإمداد التابعة لحلف شمال الأطلسي.. وقد فتح المدعي العام الاتحادي في ألمانيا تحقيقًا للاشتباه في وقوع هجوم يستهدف الأمن القومي على خلفية الحادث.

وأكد لاحقًا العثور على طائرة مسيرة مزودة بمتفجرات وجهاز تفجير بالقرب من طائرة تابعة لشركة أنتونوف الأوكرانية للشحن الجوي، وفقًا لما ذكره متحدث باسم حلف شمال الأطلسي.

كذلك، أعلن دوبرينت مضاعفة عدد الوظائف المخصصة للدفاع ضد الطائرات المسيرة داخل الشرطة الاتحادية الألمانية، مع الإشارة إلى أنه توجد بالفعل أنظمة في المطارات الألمانية وغيرها من المناطق الاستراتيجية للتصدي للطائرات الجوية غير المأهولة، إلا أن التطور المتسارع للغاية في تكنولوجيا الطائرات المسيرة يفرض تحديث وسائل الدفاع ضدها بصورة مستمرة.