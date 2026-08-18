المبعوث الأمريكي ‏إلى سوريا: الغارات الإسرائيلية على مطار أبو ‏الظهور العسكري ‏تصعيد غير مبرر

أكّد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في إدلب تشكل تصعيدا غير مبرر لا يُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وأعرب باراك - في تدوينة عبر منصة "إكس" اليوم / الثلاثاء / وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) - عن قلقه البالغ إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية المؤكدة على قاعدة أبو الظهور الجوية، لافتا إلى أن الحكومة السورية لم تتبن أي موقف عدائي بل على العكس أبدت مرارا وتكرارا رغبتها في خفض التصعيد.
وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة، استضافت في الماضي وستواصل في المستقبل، استضافة النقاشات بهدف تشجيع الحوار الدبلوماسي، بدلا من اللجوء إلى العنف العسكري الذي يُسبب إحباطا لكلا الجانبين، مشددا على أن اتفاقيات خفض التصعيد الدائمة تبنى دائما من خلال الحوارات المستمرة مع جميع الدول والأطراف المعنية.
وأضاف باراك أن الولايات المتحدة لا تزال تؤمن بأن ضبط النفس والتواصل هما المسار الأكثر بناءً، داعيا جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية للحوار المنطقي على أي حوادث عسكرية أخرى.