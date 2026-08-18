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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي ‏إلى سوريا: الغارات الإسرائيلية على مطار أبو ‏الظهور العسكري ‏تصعيد غير مبرر

المبعوث الأمريكي ‏إلى سوريا:
المبعوث الأمريكي ‏إلى سوريا:
أ ش أ

أكّد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ‌‏إلى سوريا والعراق توماس باراك أن الغارات ‏الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ‏الظهور العسكري في إدلب تشكل ‏تصعيدا غير مبرر لا يُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.‏

وأعرب باراك - في تدوينة عبر منصة "إكس" اليوم / الثلاثاء / وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) - عن قلقه البالغ إزاء الغارات ‏الجوية الإسرائيلية المؤكدة على قاعدة أبو الظهور الجوية، لافتا إلى أن الحكومة السورية لم تتبن أي موقف عدائي بل على العكس ‏أبدت مرارا وتكرارا رغبتها في خفض التصعيد.

وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة، ‏استضافت في الماضي وستواصل في المستقبل، استضافة النقاشات بهدف تشجيع ‏الحوار الدبلوماسي، بدلا من اللجوء إلى العنف العسكري الذي يُسبب إحباطا لكلا ‏الجانبين، مشددا على أن اتفاقيات خفض التصعيد الدائمة تبنى دائما من خلال الحوارات ‏المستمرة مع جميع الدول والأطراف المعنية.‏

وأضاف باراك أن الولايات المتحدة لا تزال تؤمن بأن ضبط النفس والتواصل هما المسار ‏الأكثر بناءً، داعيا جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية للحوار المنطقي على أي ‏حوادث عسكرية أخرى.

المبعوث الرئاسي الأمريكي سوريا الغارات الجوية الإسرائيلية و ‏الظهور العسكري

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