السعودية تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في سوريا

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، واستهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب السورية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة سوريا.

وشددت الوزارة - في بيان لها اليوم / الثلاثاء / أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - على رفض المملكة لهذا الاعتداء السافر، مجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى وضع حد لانتهاكات إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة تضامنها مع سوريا ودعمها لكل ما من شأنه أن يصون سيادتها، ويحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها، ويحقق الأمن والاستقرار للشعب السوري.