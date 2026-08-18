المؤبد لربة منزل بعد اتهامها بإنهاء حياة زوجها وطعنه بالرقبة في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، حضوريا، بالسجن المؤبد على م. ج، ربة منزل، لاتهامها بقتل زوجها وائل عرابي، وذلك عقب نظر القضية وسماع مرافعات الدفاع والنيابة العامة.



العثور على جثة

تعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف أبريل الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة السلخانة، بالعثور على جثة شاب داخل العقار محل سكنه في ظروف غامضة، وبها طعنة نافذة بالرقبة.



وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ثان الفيوم، برفقة سيارات الإسعاف، إلى محل البلاغ، وتبين العثور على جثة المجني عليه، حيث جرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.



خلافات أسرية

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت التحريات وجمع المعلومات إلى تورط زوجة المجني عليه في ارتكاب الجريمة، عقب نشوب خلافات أسرية بينهما تطورت إلى مشاجرة.

وأفادت التحريات بأن المتهمة استلت سلاحًا أبيض خلال المشاجرة، وسددت لزوجها طعنة نافذة في الرقبة، أودت بحياته، قبل أن تحاول إخفاء معالم الجريمة.



محاولة إخفاء الجثة

وكشفت التحريات أن المتهمة نقلت جثمان زوجها إلى بدروم العقار محل سكنهما بمنطقة السلخانة، في محاولة لإخفائه وتضليل الأجهزة الأمنية بشأن ملابسات الوفاة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما توصلت إليه التحريات أقرت بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



المؤبد

وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة جنايات الفيوم، التي نظرت القضية واستمعت إلى المرافعات، قبل أن تصدر حكمها حضوريًا بالسجن المؤبد على م. ج، لاتهامها بقتل زوجها و. ع.