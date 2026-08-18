محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء أول مستشفى جامعي بمقر مديرية الشؤون الصحية سابقًا

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم، مقر مديرية الشئون الصحية سابقًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء أول مستشفى جامعي بالمحافظة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والدكتور حسام الدين صفوت، مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة.

ثمّنت المحافظ موافقة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على توفير الدعم المالي اللازم لإنشاء المستشفى الجامعي بالتنسيق مع المحافظة، مشيدةً بجهود التعاون المثمر مع السيد رئيس الجامعة؛ لدعم الإجراءات التنفيذية اللازمة للبدء في المشروع.

كما اطلعت على الرؤية المستقبلية لمكونات المشروع والتصورات الفنية والهندسية المقترحة، والتي تستهدف إعادة تأهيل ورفع كفاءة المبنى القائم وإعادة توظيفه ضمن المنظومة الجديدة، والتي تشمل مبنى طبيًا رئيسيًا متعدد الطوابق يضم الأقسام الداخلية وغرف إقامة المرضى وغرف العمليات والخدمات التشخيصية، فضلًا عن مبنى مستقل للاستقبال والطوارئ والرعاية الحرجة ووحدة للعناية المركزة، إلى جانب منظومة متكاملة للخدمات والسلامة ومكافحة الحريق، وفق الاشتراطات والأكواد المنظمة للمنشآت الصحية.

ووجهت بسرعة الانتهاء من مراجعة واعتماد المخطط العام والإجراءات الإدارية والفنية ، تمهيدًا لتسليم الموقع بنهاية الأسبوع الجاري ، مشددة على سرعة تذليل أي معوقات، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ؛ بما يضمن بدء التنفيذ وفق برنامج زمني محدد وتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة وإعادة توظيفها بما يخدم احتياجات المواطنين.