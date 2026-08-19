نواف سلام يبحث مع وزير الدولة الكندي سبل دعم التعافي في الجنوب

أ ش أ

يحث رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام مع وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية رانديب ساراي، اليوم الأربعاء الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين لبنان وكندا .

وتناول اللقاء الدعم الكندي لجهود الدولة اللبنانية في دفع مسار العودة والتعافي في الجنوب، في ظل الموارد المحدودة وحجم الاحتياجات المتزايدة.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز قدرة الدولة اللبنانية على تلبية احتياجات العائدين إلى قراهم وبلداتهم، وتأمين مقومات الاستقرار والتعافي، بما يساهم في دعم الأهالي وترسيخ الاستقرار في المناطق الجنوبية.