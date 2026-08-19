826 عمود إنارة بالطاقة الشمسية في مدن جنوب سيناء

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، خلال جولته بمدينة أبو زنيمة، نماذج من أعمدة الإنارة و الكشافات التي تعمل بالطاقة الشمسية، في إطار خطة المحافظة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الإنارة بالمناطق الحيوية والتجمعات البدوية بمختلف المدن.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء عماد فكري، رئيس مدينة أبو زنيمة، حيث اطلع على نماذج الأعمدة ومكوناتها والمواصفات الفنية الخاصة بها، واستمع إلى شرح حول خطة توزيعها وتركيبها بالمواقع المستهدفة على مستوى مدن المحافظة.

وتتضمن الخطة توزيع وتركيب 826 عمود إنارة شوارع يعمل بالطاقة الشمسية، ضمن المنحة الصينية الموجهة من وزارة البيئة، بواقع 350 عمودًا بمدينة رأس سدر، و240 عمودًا بمدينة أبو رديس، و136 عمودًا بمدينة طور سيناء، و50 عمودًا بمدينة أبو زنيمة، و50 عمودًا بمدينة دهب.

وتخصص الأعمدة بمدينة رأس سدر لإنارة منطقة الشاليهات بطريق الكورنيش، من منطقة الثلاث أحصنة حتى مقر الشركة العامة للبترول، بالإضافة إلى الحارة البطيئة بالطريق الساحلي عند مدخل المدينة، فيما تستخدم الأعمدة بمدينة أبو رديس لإنارة وتأمين الارتكازات والأكمنة الأمنية.

وفي مدينة طور سيناء، تستهدف الخطة دعم الإنارة بالتجمعات البدوية في مناطق إسلا وعريق وأبو حجاب ووادي ميعر، بينما تخصص الأعمدة بمدينة أبو زنيمة لإنارة منطقة التقسيم «الحي الثاني»، وفي مدينة دهب لإنارة تجمع وادي مجيرح البدوي.

وتبلغ قدرة الأعمدة الموردة 40 وات، بارتفاع 7 أمتار، ومزودة بكامل المشتملات الفنية اللازمة، وجاهزة للتركيب، تحت إشراف وتنسيق مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة.

وتستهدف الخطة تحسين مستوى الإنارة بالمناطق الحيوية والتجمعات البدوية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وترشيد

الطاقة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية الاستفادة من مشروعات الطاقة الشمسية في دعم البنية الأساسية بمختلف مدن المحافظة، خاصة المناطق والتجمعات البعيدة، بما يسهم في توفير خدمات إنارة آمنة ومستدامة، وتعزيز جهود المحافظة للتحول نحو مدن أكثر استدامة وصداقة للبيئة.