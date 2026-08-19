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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخصين ينقبان عن الآثار بسوهاج

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص وأشقائه لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات وإحداث ضرر بالعقارات المجاورة بسوهاج.


 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (طالب ، خاله "تاجر" – مقيمان بدائرة قسم شرطة جرجا) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه داخل منزل خاص بالثانى ، وعقب علمهما بتداول مقطع الفيديو عن الواقعة قاما بإغلاق الحفرة خشية إفتضاح أمرهما وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى عملية التنقيب.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الآثار

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