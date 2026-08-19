وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط يشيد بالجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية.. تفاصيل

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصل إلى محافظة شمال سيناء خلال زيارته لمصر، حيث استقبله محافظ شمال سيناء واصطحبه إلى المراكز اللوجستية التي خصصتها مصر عقب اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لإعداد وتجهيز المساعدات وإرسالها إلى القطاع المحاصر.

وأضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الوزير البريطاني تفقد المراكز اللوجستية، واطلع على حجم المساعدات الإنسانية المتكدسة فيها، نتيجة العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على آلية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه تفقد كذلك الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة في الأماكن التي خصصتها مصر لحفظها.

وتابع، أن الوزير شاهد أيضًا قسم المساعدات المرفوضة من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينها معدات طبية ومولدات كهربائية تمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع، رغم الحاجة الإنسانية الملحة لسكانه إليها، موضحًا أن هذه المعدات والأجهزة الطبية لا تزال موجودة في المراكز اللوجستية المصرية المخصصة لإعداد وتجهيز المساعدات.

فرق الهلال الأحمر المصري

وأشار عبد المنعم إبراهيم إلى أن الوزير البريطاني اطلع كذلك على آلية دخول المساعدات الإنسانية وإعداد قوافل المساعدات من جانب فرق الهلال الأحمر المصري، التي تعمل على مدار الساعة لإعداد القوافل المتجهة من مصر إلى قطاع غزة، موضحًا أن الزيارة جرت في محافظة شمال سيناء، الأقرب إلى القطاع.