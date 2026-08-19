عصير صيفي لذيذ .. ينسف الوزن ويحمي القلب من الأمراض

يعد عصير البطيخ من المواد الطبيعية التى تساعد على ترطيب الجسم في فصل الصيف ومنحه العديد من الفوائد الصحية.

ووفقا لموقع very well health يمنح عصير البطيخ مجموعة من الفوائد الصحية العديدة.

1- يساعد على خفض ضغط الدم

2-يوجد حمض إل-سيترولين الأميني أيضًا في عصير البطيخ.

3-يحتوي البطيخ على السيترولين، الذي ثبتت فعاليته في المساعدة على ضبط ضغط الدم ". وتشير الأبحاث أيضاً إلى أن السيترولين يرتبط بزيادة توافر أكسيد النيتريك.

4-عندما تنخفض التوافر الحيوي لأكسيد النيتريك، قد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، ومقاومة الأنسولين، وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

5-قد يكون له فوائد أخرى لصحة القلب

يوجد حمض أميني آخر يسمى L-arginine في عصير البطيخ.

وقال روزنستوك: "لقد ارتبط الأرجينين ببعض الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين تدفق الدم وربما خفض ضغط الدم".

أظهرت الأبحاث أن الأرجينين قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وأمراض القلب، ومقاومة الأنسولين، ومرض السكري.

يحتوي عصير البطيخ على مضادات الأكسدة مثل الليكوبين والبيتا كاروتين وفيتامين سي.

تعزز مضادات الأكسدة صحة القلب والأوعية الدموية ، ويمكنها منع أو إبطاء بعض أنواع تلف الخلايا ولقد ثبت أن الليكوبين يساعد على تحسين نسبة الدهون في الدم وضغط الدم".

6- يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن

يرتبط تناول البطيخ بتحسين جودة النظام الغذائي (لدى البالغين والأطفال على حد سواء). 7- إضافةً إلى ذلك، قد يكون عصير البطيخ مفيدًا لآلام العضلات، وتشير الأبحاث إلى أن البطيخ قد يساعد بعض الأشخاص أيضًا في التحكم بوزنهم.

ومن المزايا الأخرى أنه يمكنك تناول الثمرة بأكملها: فبعد أن ترتشف العصير وتأكل الثمرة، يمكن طهي القشرة أو قليها أو تخليلها، كما أن البذور صالحة.