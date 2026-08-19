أخبار التوك شو| وزير الخارجية: أمننا المائي ومصالحنا خط أحمر.. الصحة: علاج الإدمان ليس وصمة.. وأكثر من 283 مركزًا ومستشفى مرخصًا يقدمونه بسِرِّية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزير الخارجية: أمننا المائي ومصالحنا خط أحمر

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن مصر لن تسمح باتخاذ أي إجراءات أحادية جديدة على نهر النيل، مشددًا على تمسك القاهرة بحماية حقوقها ومصالحها المائية.

الصحة: علاج الإدمان ليس وصمة.. وأكثر من 283 مركزًا ومستشفى مرخصًا يقدمون العلاج بسرية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، وجود منظومة رقابية لحماية المواطنين الباحثين عن التعافي من الإدمان، مشيرًا إلى أن الخوف من الوصمة الاجتماعية لا يزال أحد الأسباب التي تدفع البعض إلى التعامل مع مراكز علاج غير مرخصة.

التموين: 40 ألف منفذ ستتحول إلى كاري أون مع تطبيق الدعم النقدي

كشف ماجد نادي، نقيب بدالي التموين، تفاصيل جديدة بشأن منظومة الدعم النقدي المرتقب تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2027، موضحًا أن المستفيدين سيتمكنون من استخدام قيمة الدعم المخصصة لهم في شراء السلع التي يحتاجون إليها من المنافذ التموينية.

الجودة ومهارات المستقبل.. أولويات جديدة على أجندة التعليم العالي في مصر

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل عالميًا، تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر إلى إعادة صياغة عدد من مسارات التعليم والتأهيل، بما يضمن رفع جودة المخرجات الجامعية وتعزيز قدرة الشباب على المنافسة.

القومي لحقوق الإنسان: مصر قبلة العمل الإنساني في العالم

قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن العمل الإنساني أكبر بكثير من ملف الإغاثة الإنسانية، متابعا: مصر كان لها دورا واضحا في الأزمات الأخيرة التي ضربت الإقليم.

هشام الدجوي: الدعم النقدي سيجعل المواطن يشتري ما يحتاجه

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، إن منظومة الدعم النقدي الجديدة تمنح المواطن حرية أكبر في اختيار السلع التي يحتاجها، بدلًا من إلزامه بشراء سلع محددة من خلال البطاقة التموينية.



مصر تتربع على عرش الفراولة عالميا.. صادرات بـ 690 مليون دولار وقفزة 80%

حققت صادرات الفراولة المصرية طفرة جديدة في الأسواق العالمية خلال عام 2025، لتؤكد قدرة القطاع الزراعي المصري على المنافسة والتوسع خارجيًا، خاصة في مجال الفراولة المجمدة التي أصبحت واحدة من أبرز المنتجات الزراعية المصرية المصدرة.

مدير صحة غزة يكشف مأساة المنظومة الصحية: نقص حاد في الأدوية والمستلزمات

تواجه المنظومة الصحية في قطاع غزة أوضاعًا شديدة الصعوبة، في ظل استمرار سقوط الشهداء والمصابين، بالتزامن مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات للتعامل مع الحالات المتزايدة.



مسؤولية أممية: 90% من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي

قالت غالية سيفو، مديرة التواصل والإعلام في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال بالغ الخطورة، مشيرة إلى أن معظم السكان ما زالوا نازحين ويعيشون في ظروف قاسية، في ظل استمرار الاحتياجات الكبيرة من الغذاء والدواء والمياه والرعاية الصحية والإيواء وخدمات الحماية.

صلاح عبد العاطي: تدمير المنازل وإجبار الفلسطينيين على النزوح جرائم حرب مكتملة الأركان

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن تدمير المنازل وإخلاء السكان قسراً وإجبارهم على النزوح المتكرر واستهداف المدنيين بهدف ترويعهم وإجبارهم على ترك منازلهم، ترقى إلى مستوى جرائم حرب مكتملة الأركان.