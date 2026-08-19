قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسبانيا.. إغلاق قصر الحمراء احترازياً بعد زلزال هز غرناطة
170 جنيها زيادة في الجرام.. أسعار الذهب الآن في مصر
ضبط صانعة محتوى بالدقهلية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
ضغوط على مالية واشنطن.. الدين الأمريكي يتجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى
الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة حتى الثلاثاء
حملات التصدّي لمُخالفات البناء مستمرة .. وعقوبات رادعة للمُخالفين
شقيق عمرو محمد علي يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته: كان بيهزر معانا ووالدته اكتشفت رحيله أثناء نومه
حكم عمل مسابقات للخيل والحمير والإبل .. دار الإفتاء تجيب
ارتفاعات جديدة في أسعار الهواتف.. وان بلس وأوبو وسامسونج أبرزها
ترامب: واشنطن كانت على علم بتفاصيل الهجوم الإسرائيلي على سوريا
رسالة بتيشيرت الأهلي.. وسام أبو علي يثير الجدل بعد مواجهة برشلونة
طلبوا مني أعمل خطة.. هالة زايد تكشف كواليس اختيارها للعمل بوزارة الصحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| وزير الخارجية: أمننا المائي ومصالحنا خط أحمر.. الصحة: علاج الإدمان ليس وصمة.. وأكثر من 283 مركزًا ومستشفى مرخصًا يقدمونه بسِرِّية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزير الخارجية: أمننا المائي ومصالحنا خط أحمر
أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن مصر لن تسمح باتخاذ أي إجراءات أحادية جديدة على نهر النيل، مشددًا على تمسك القاهرة بحماية حقوقها ومصالحها المائية.

الصحة: علاج الإدمان ليس وصمة.. وأكثر من 283 مركزًا ومستشفى مرخصًا يقدمون العلاج بسرية
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، وجود منظومة رقابية لحماية المواطنين الباحثين عن التعافي من الإدمان، مشيرًا إلى أن الخوف من الوصمة الاجتماعية لا يزال أحد الأسباب التي تدفع البعض إلى التعامل مع مراكز علاج غير مرخصة.

التموين: 40 ألف منفذ ستتحول إلى كاري أون مع تطبيق الدعم النقدي
كشف ماجد نادي، نقيب بدالي التموين، تفاصيل جديدة بشأن منظومة الدعم النقدي المرتقب تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2027، موضحًا أن المستفيدين سيتمكنون من استخدام قيمة الدعم المخصصة لهم في شراء السلع التي يحتاجون إليها من المنافذ التموينية.

الجودة ومهارات المستقبل.. أولويات جديدة على أجندة التعليم العالي في مصر
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل عالميًا، تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر إلى إعادة صياغة عدد من مسارات التعليم والتأهيل، بما يضمن رفع جودة المخرجات الجامعية وتعزيز قدرة الشباب على المنافسة.

القومي لحقوق الإنسان: مصر قبلة العمل الإنساني في العالم
قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن العمل الإنساني أكبر بكثير من ملف الإغاثة الإنسانية، متابعا: مصر كان لها دورا واضحا في الأزمات الأخيرة التي ضربت الإقليم.

هشام الدجوي: الدعم النقدي سيجعل المواطن يشتري ما يحتاجه
قال هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، إن منظومة الدعم النقدي الجديدة تمنح المواطن حرية أكبر في اختيار السلع التي يحتاجها، بدلًا من إلزامه بشراء سلع محددة من خلال البطاقة التموينية.


مصر تتربع على عرش الفراولة عالميا.. صادرات بـ 690 مليون دولار وقفزة 80%
حققت صادرات الفراولة المصرية طفرة جديدة في الأسواق العالمية خلال عام 2025، لتؤكد قدرة القطاع الزراعي المصري على المنافسة والتوسع خارجيًا، خاصة في مجال الفراولة المجمدة التي أصبحت واحدة من أبرز المنتجات الزراعية المصرية المصدرة.

مدير صحة غزة يكشف مأساة المنظومة الصحية: نقص حاد في الأدوية والمستلزمات
تواجه المنظومة الصحية في قطاع غزة أوضاعًا شديدة الصعوبة، في ظل استمرار سقوط الشهداء والمصابين، بالتزامن مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات للتعامل مع الحالات المتزايدة.


مسؤولية أممية: 90% من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي
قالت غالية سيفو، مديرة التواصل والإعلام في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال بالغ الخطورة، مشيرة إلى أن معظم السكان ما زالوا نازحين ويعيشون في ظروف قاسية، في ظل استمرار الاحتياجات الكبيرة من الغذاء والدواء والمياه والرعاية الصحية والإيواء وخدمات الحماية.

صلاح عبد العاطي: تدمير المنازل وإجبار الفلسطينيين على النزوح جرائم حرب مكتملة الأركان
قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن تدمير المنازل وإخلاء السكان قسراً وإجبارهم على النزوح المتكرر واستهداف المدنيين بهدف ترويعهم وإجبارهم على ترك منازلهم، ترقى إلى مستوى جرائم حرب مكتملة الأركان.

وزير الخارجية وزارة الصحة التموين وزارة التعليم العالي الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان.. زيارةلقريةتوماس وعافية ودورات تدريبية للقيادات الشبابية

رئيس جامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي «المجلات العلمية» و«الطباعة والنشر»

رفع اشغالات

لتحقيق الانضباط بالشارع.. حملات إشغالات مكثفة بحي العجوزة في الجيزة

بالصور

بطعم مميز.. طريقة تحضير ساندوتشات السجق

طريقة تحضير ساندوتشات السجق:
طريقة تحضير ساندوتشات السجق:
طريقة تحضير ساندوتشات السجق:

يا حلالة العقد.. أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها

أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها" يا حلالة العقد"
أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها" يا حلالة العقد"
أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها" يا حلالة العقد"

بالسعر والمواصفات.. أحدث 5 سيارات بوكسي بالسوق المصري

سيارات بوكسي
سيارات بوكسي
سيارات بوكسي

إل جي تقتحم سوق بطاريات المسيرات الأمريكية.. هل تعوض تراجع السيارات الكهربائية؟

إل جي تقتحم سوق بطاريات
إل جي تقتحم سوق بطاريات
إل جي تقتحم سوق بطاريات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد