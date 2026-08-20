إعلامي: مباراة برشلونة مكسب للأحمر.. والنتيجة مش وحشة

أكد الإعلامي محمد فارس، مذيع قناة الأهلي، أن مباراة الأهلي وبرشلونة الودية يجب التعامل معها باعتبارها فرصة للتعلم واكتشاف الأخطاء، وليس سببًا لتصدير الأزمات، مشددًا على ضرورة البناء على المباراة ومعالجة السلبيات.

الأهلي

وقال فارس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ماتش نبني عليه منهدمش، تشوف عيوبك عشان تعالجها، مش عشان تصدر لنفسك أزمات»، مؤكدًا أن الأهلي خاض مواجهة أمام أحد أعلى المستويات التنافسية، في ظل تولي مدرب جديد المسؤولية ووجود تغييرات عديدة في قائمة الفريق.

وأشار إلى أن فرقًا كبيرة سبق لها الخسارة بنتائج ثقيلة في البطولة نفسها، مستشهدًا بخسارة كومو الإيطالي بخماسية نظيفة، وتوتنهام بنتيجة 4-2، وأوتام المكسيكي بسداسية نظيفة، ويوفنتوس بثلاثية نظيفة، موضحًا أن نتيجة الأهلي ليست سيئة، وأن السلبيات قابلة للعلاج، كما أن هذه المستويات لن تكون هي المنافسة المعتادة في الدوري أو البطولات الأفريقية.

واختتم فارس بالتأكيد على أن الحدث في حد ذاته يمثل مكسبًا كبيرًا للأهلي، قائلًا إن اللعب أمام فريق بهذا المستوى في افتتاح الموسم يمنح الفريق احتكاكًا فنيًا مهمًا، فضلًا عن وضع الأهلي في هذا الإطار العالمي، وهو ما اعتبره مكسبًا للنادي والكرة المصرية.