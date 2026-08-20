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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرية الإبراهيمية تتشح بالسواد بعد وفاة 3 وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة في حادث تصادم بالغربية

انتظار أسر الضحايا واتشاحهم أمام مستشفي قطور
انتظار أسر الضحايا واتشاحهم أمام مستشفي قطور
الغربية أحمد علي

شهدت قرية الإبراهيمية التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية شيوع حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب انتشار نبأ مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 4 أخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بسبب السرعة الزائدة فضلا عن جلوس أسر وأقارب الضحايا أمام مشرحة مستشفى قطور سعيا في استلام جثامينهم ودفنهم بمقابر أسرهم وسط الدعوات لهم بالرحمة والمغفرة.

الحزن والوجع الفراق 

وكشفت مصادر مقربة من اسرة الضحايا أن كافة الجثامين الثلاثة سيتم دفنهم عقب أداء صلاة الظهر بالقرية عقب الانتهاء من إنهاء تصاريح دفنهم .

وكان الطريق الزراعي "طنطا ـ قطور " شهد خلال الساعات الأخيرة مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 أخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بسبب السرعة الزائدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وأفاد مسئول طبي بمديرية الصحة بطنطا أن أسماء المصابين كل من إبراهيم احمد شعبان 14 سنة وجني محمد شعبان 14 سنة وعبد العزيز مهنا 52 سنة و اشرف جمال عبد الكريم وجميعهم مصابين بينما جاء اسماء الضحايا المتوفين  كل من أحمد إبراهيم شعبان 45 سنة و المحمدي لطفي شعبان 62 سنة ونيرمين المحمدي شعبان 38 سنة وجميعهم داخل مشرحة مستشفي قطور.

تحرك أمني عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة تصادم سيارتين ملاكي بخط "طنطا - كفر بلضم - قطور" بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بنطاق دائرة المركز.

 

رفع اثار الحادث ونقل الضحايا 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما تم الدفع ب7 سيارات إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي قطور العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية حادث قطور وفاة 3 أسرة واحدة قرية الإبراهيمية مستشفي قطور حادث سير

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