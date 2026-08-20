جابوه من «فيس بوك».. كواليس القبض على تاجر مخدرات بأوسيم

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع المتهم بالترويج لبيع المواد المخدرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للاستماع لأقواله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القبض على المتهم

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامه بترويج المخدرات على السوشيال ميديا.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادي.

تحديد المتهم

بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة أسوان، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، وضبط بحوزته “كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول (بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)”.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.