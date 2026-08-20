قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيجري كتير .. حسام عاشور يكشف سر تألق زيزو مع الأهلي
ربط البحث العلمي بالصناعة.. اجتماع بين «الملكية الفكرية» وأكاديمية البحث العلمي لتحويل الابتكارات إلى قيمة اقتصادية
مصر تُدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي E1 وتحذر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية
الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لزيادة الاستثمارات القطرية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين
محمد صلاح يستعد للظهور الأوروبي الأول بقميص طرابزون ضد فيرينتسفاروشي
وزير الصناعة: الصناعات المغذية تمثل حجر الزاوية لتنمية صناعة السيارات
يبدأ السبت .. جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026
محافظ قنا: فتح 6 منافذ لشحن كروت الكهرباء بفرشوط استجابة لشكوى المواطنين
محافظ أسيوط يزور دير درنكة وكنيسة سيدة الانتقال للتهنئة باحتفالات صوم السيدة العذراء
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء قطر.. ويؤكد أهمية زيادة الاستثمارات وتنفيذ اتفاق غزة
«صدى البلد» يُكرّم مروة عبدالمنعم عن دورها في مسرحية سما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جابوه من «فيس بوك».. كواليس القبض على تاجر مخدرات بأوسيم

الداخلية
الداخلية
محمد شراط

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع المتهم بالترويج لبيع المواد المخدرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للاستماع لأقواله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القبض على المتهم 

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامه بترويج المخدرات على السوشيال ميديا.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادي.

 

تحديد المتهم 

بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة أسوان، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، وضبط بحوزته “كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول (بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)”.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهم الترويج لبيع المواد المخدرة أخبار الحوادث القبض على المتهم بالترويج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنينة الحيوانات

4 أسود و3 نمور.. مفاجآت حديقة الحيوان بالجيزة بعد افتتاحها | شاهد

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. روبرتو كارلوس يحسم الجدل بشأن اعتناقه الإسلام

حمزة عبدالكريم

هذا ما أريده.. ماذا قال مدرب برشلونة عن حمزة عبد الكريم بعد مواجهة الأهلي؟

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

وسام ابو علي

رسالة بتيشيرت الأهلي.. وسام أبو علي يثير الجدل بعد مواجهة برشلونة

الدعم النقدي

1300 جنيه شهريا للأسرة.. تفاصيل دعم التموين الجديد وموعد التطبيق

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف: 4440 مقرأة و1202مجلس لتصحيح القراءة واختبارات كفاءة المحفظين خلال أسبوع

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تفتح باب التحويل للطلاب الوافدين.. تعرف على الموعد والشروط

دار الإفتاء

12 ركعة سنة مؤكدة يوميا.. الإفتاء توضح عدد ركعات النوافل وأوقاتها

بالصور

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

بالأبيض.. إيمان العاصي تثير الجدل في إطلالة جريئة

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد