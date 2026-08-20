سأدعمك أينما ذهبت| صلاح يحقق حلم مشجعه الصغير.. إسحاق يظهر في مران طرابزون

تلقى النجم المصري محمد صلاح مفاجأة خاصة خلال مران فريقه طرابزون سبور التركي، بعدما فوجئ بوجود الطفل إسحاق كيرني، أحد أشهر مشجعيه، خلال تدريبات الفريق.

وحرصت إدارة طرابزون سبور على استقدام إسحاق كيرني إلى مدينة طرابزون، من أجل منحه فرصة لقاء نجمه المفضل، في خطوة شهدت لحظات مؤثرة بين الطرفين.

وبمجرد أن شاهد صلاح إسحاق خلال التدريبات، توجه إليه واحتضنه، في مشهد مؤثر عكس العلاقة الخاصة التي تجمع الطفل بنجمه المفضل.

وتحول اللقاء بين محمد صلاح وإسحاق كيرني في طرابزون إلى لحظة استثنائية، بعدما نجحت إدارة النادي التركي في تحقيق حلم الطفل ومنحه فرصة جديدة للقاء بطله في كرة القدم.

وبحسب موقع «61 Saat» التركي، لم يكن محمد صلاح على علم بترتيبات اللقاء، ليفاجأ بوجود إسحاق أمامه خلال المران، قبل أن يتوجه إليه ويحتضنه وسط أجواء عاطفية.

ويُعرف إسحاق كيرني بحبه الكبير لمحمد صلاح ونادي ليفربول، وأصبح من الشخصيات المعروفة في عالم كرة القدم، بعدما وُلد مصابًا بمتلازمة وولف - هيرشهورن.