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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مكرونة الصابون بالقناطر الخيرية والتحفظ على 1.5 طن من المنتجات

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

تمكنت حملة رقابية شنتها إدارة تموين القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مكرونة الصابون، بناحية قرية شبرا شهاب، وذلك في إطار الحملات المستمرة على الأنشطة التجارية والمنشآت غير المرخصة، والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات التموينية.


جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بتكثيف الحملات الرقابية والتصدي للأنشطة غير المرخصة والمنتجات مجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة، التي نُفذت الأربعاء 19 أغسطس 2026، عن ضبط مصنع يعمل في إنتاج مكرونة الصابون دون ترخيص، وتبين استخدام مواد مجهولة المصدر في عمليات التصنيع، حيث تم تحرير محضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص واستخدام مواد مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على المضبوطات، والتي شملت 180 كيلوجرامًا من الصودا الكاوية، و11 جركن زيت طعام مستعمل بإجمالي وزن 198 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى 1200 كيلوجرام من منتج مكرونة الصابون، وأسطوانة بوتاجاز منزلية وبذلك بلغ إجمالي المواد والمنتجات التي تم التحفظ عليها نحو 1.5 طن، بخلاف أسطوانة البوتاجاز.

وأكدت مديرية تموين القليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مختلف الأنشطة والمنشآت، والتصدي بكل حزم للأنشطة غير المرخصة والمواد مجهولة المصدر، بما يسهم في حماية المواطنين وضمان الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.

القليوبية محافظة القليوبية تموين القناطر الخيرية القناطر الخيرية الحملات المستمرة

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