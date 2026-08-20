بلّغ عن ولاد مراته في سرقة خلّصت عليه | تحقيقات موسّعة بمصرع مسن بالإسكندرية

تباشر نيابة أول العامرية بالإسكندرية تحقيقاتها فى واقعة وفاة شخص بعد تعدى زوجته بسبب خلافات بينهم.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية أول، بورود بلاغ عن وفاة مسن داخل منزله فى منطقة المستعمرة دائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه في يوم الواقعة نشب خلاف بين زوجة وزوجها بمنطقة المستعمرة التابعة لدائرة العامرية أول، بسبب أن الزوجة حدث خلاف بينها وبين زوجها، عندما نما إلي علمها قيام الزوج بالإبلاغ عن نجليها في واقعة سرقة، فتطورت المشادة الي قيامها بالتعدي علي زوجها بخشبة علي رأسه إلا أنه فر هاربا الى أحد جيرانه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرر محضر بالواقعة للعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.