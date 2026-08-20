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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وحدة شؤون المرأة ببني سويف تواصل فعاليات صحح مفاهيمك بالفشن وإهناسيا وسمسطا

شؤن المرأة ببني سويف
شؤن المرأة ببني سويف

واصلت وحدة شؤون المرأة وحماية الطفولة بديوان عام محافظة بني سويف تنفيذ برامجها التوعوية الهادفة إلى نشر الوعي المجتمعي، من خلال المشاركة في فعاليات مبادرة “صحح مفاهيمك”التي تنفذها وزارة الأوقاف، تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وبالتعاون مع مديرية أوقاف، حيث شهدت مراكز الفشن وإهناسيا وسمسطا تنفيذ عدة لقاءات توعوية، بواقع لقاءين في كل مركز

وأوضحت شيماء كرم مدير وحدة شؤون المرأة أن اللقاءات تناولت عددًا من الموضوعات التي تستهدف دعم الأسرة وبناء وعي الأطفال والنشء، من بينها حقوق الطفل، وأساليب التربية الحديثة، ومخاطر الاستخدام غير الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، وأهمية التغذية الصحية السليمة للأطفال، إلى جانب التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وسبل الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا

وأكدت مدير وحدة شؤون المرأة أن مشاركة الوحدة في فعاليات المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة على دعم البرامج التوعوية التي تستهدف الأسرة والطفل، مشيرة إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات التنفيذية والدينية والأكاديمية والإعلامية للوصول بالرسائل التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتعزيز الوعي بحقوق الطفل وأساليب التربية السليمة وحمايته من المخاطر المستحدثة.

هذا وقد شملت الفعاليات تنفيذ لقاءين بمركز الفشن، أحدهما بمسجد الكبير بقرية الشراهنة التابع لإدارة أوقاف الفشن، والآخر بقاعة الوحدة المحلية لمركز الفشن، كما شهد مركز إهناسيا لقاءين بمسجد أبو بكر الصديق وقاعة الوحدة المحلية، بينما تم تنفيذ لقاءين بمركز سمسطا بمسجد عثمان بن عفان وقاعة الوحدة المحلية لمركز سمسطا وتضمنت الفعاليات كذلك تكريم الأطفال المشاركين في الأنشطة الصيفية بالمساجد، تقديرًا لمشاركتهم وتشجيعًا لهم على الاستمرار في الأنشطة الهادفة التي تجمع بين بناء الشخصية وتنمية الوعي وتعزيز القيم الإيجابية.

شهدت اللقاءات حضور فضيلة الدكتور سعيد حامد، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، الأستاذ الدكتور جمال عبد المطلب، رئيس قسم الدراسات السكانية وأستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة بني سويف، والإذاعية إيمان عبد الوهاب، إذاعة شمال الصعيد، والأستاذة إيمان ربيع، المدرس بكلية إعلام النهضة، والأستاذ أشرف عبد الوهاب بقطاع الأخبار بقناة الصعيد، وفضيلة الشيخ محمود عامر، مدير الإرشاد بمديرية أوقاف بني سويف، إلى جانب مديري إدارات أوقاف الفشن وإهناسيا وسمسطا وعدد من قيادات الإدارات المحلية.

بني سويف سمسطا مراة بني سويف

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